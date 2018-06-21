كاتي.. زوجي هو الملك!

محمد حامد ( دبي )

تستأثر كاتي زوجة هاري كين قائد منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي وهداف توتنهام بمكانة خاصة في قلوب الجماهير الإنجليزية، فهي الشاهد الأهم على كافة تفاصيل مسيرته الكروية منذ مراحل الطفولة، فقد اعتادا على الذهاب إلى المدرسة معاً، وتجمعهما صورة شهيرة مع النجم الإنجليزي دافيد بيكهام حينما ظهرا معاً في أكاديمية بيكهام الكروية في لندن عام 2005، أي قبل أن يتجاوزا 12 عاماً.

وبعد تألقه اللافت في المونديال الحالي، وتسجيله ثنائية أمام تونس منح بها منتخب بلاده ضربة البداية المثالية، تسابقت الصحف الإنجليزية للإشادة بـ«الأمير هاري»، وهو لقبه الذي يشتهر به، حيث أشارت الميرور إلى أنه «كنز الأمة» الجديد، في إشارة إلى قدرته على تحقيق أحلام الإنجليز التي تجمدت بل تحولت إلى ما يشبه الكوابيس في البطولات الكبرى منذ حصولهم على لقب مونديال 1966.

كاتي زوجة كين سجلت حضورها في زحام قصائد الغزل التي انهالت عليه من الجميع في الأيام الماضية، حيث وصفته بـ«الملك» وكأنها ترى أن لقب «الأمير» لم يعد يناسب إنجازاته الكروية، وأشارت إلى أنه سوف يصبح يوماً ما أسطورة كل العصور في الكرة الإنجليزية، خاصة أنه لم يتجاوز 24 عاماً، وشارك في 25 مباراة دولية محرزاً 15 هدفاً.

وظهر النجم الإنجليزي خلال الساعات الماضية بتصريحات أبدى خلالها تمسكه بالسقف الأعلى للنجومية، حيث أشار إلى أن طموحه أن يصبح في مكانة واحدة مع ميسي ورونالدو، كما كشف في الوقت ذاته عن أن مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن تشهد تشكيكاً من الآخرين، فقد رفضه أرسنال في صباه، وقرر أكثر من مدرب لفريق توتنهام إعارته لأندية أخرى لعدم قناعتهم بقدراته، ولكنه في نهاية المطاف كسب التحدي مع الجميع، والآن لديه حافز جديد لتحقيق أحلام المنتخب الإنجليزي، خاصة أنه حصل على شارة القيادة قبل انطلاقة المونديال، وأصبح النجم الأكثر تأثيراً وشعبية في صفوف «الأسود الثلاثة».

كين يبهر الجميع منذ موسم 2014 - 2015 الذي شهد تسجيله 31 هدفاً لفريق توتنهام، وهو موسم الإنطلاقة الحقيقية في مسيرته، واستمر على تألقه وصولاً إلى 41 هدفاً في الموسم المنتهي، كما أن توهجه مع توتنهام يسير جنباً إلى جنب مع تألقه في قيادة الإنجليز دولياً لترتفع قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو، ويصبح ثالثاً بعد ليونيل ميسي، ونيمار في قائمة النجوم الأعلى قيمة مالية في الكرة العالمية.