غرفة دبي تنظم ورشة حول ضريبة القيمة المضافة

دبي (الاتحاد)
اختتمت أول أمس أعمال أول ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والمخصصة لتجار التجزئة في دولة الإمارات، والتي عقدت في مقر الغرفة وبمشاركة أكثر من 400 شخص من ممثلي القطاع الخاص في دبي، بحسب بيان أمس.
وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، والتي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت هذه الورشة على تعريف شركات قطاع التجزئة بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، إضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.
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وأضاف «القطاع الخاص كان ومازال ركيزة رئيسة في مسيرة التطور الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات، واليوم ومن خلال هذه الورشة التعريفية التي جاءت ترجمة للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة دبي، تفاعلنا مع قطاع تجار التجزئة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة لترسيخ معرفتهم بالنظام الضريبي واطلاعهم على الدور الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الإجراءات الضريبية وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والمساهمة بالارتقاء في تقديم الخدمات بجودة عالية وبما يتناسب مع المكانة الاقتصادية للدولة».
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ولفت نصيب إلى الدور الفعال الذي تلعبه غرفة دبي في مراجعة التشريعات الاقتصادية والقانونية التي تنظم بيئة الأعمال، معتبراً الغرفة صوت مجتمع الأعمال وجسراً يربط بين القطاعين العام والخاص.
ويذكر أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من ورشتي عمل تنظمهما غرفة دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، حيث ستقام الورشة الثانية في 22 أغسطس في مقر الغرفة، وستركز على آلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل لدى الهيئة لأغراضها.