المونديال في مثل هذا اليوم 21 يونيو.. البرازيل تحتفظ باللقب



تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1970 حقق المنتخب البرازيلي لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب المنتخب الإيطالي في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، أكد المؤرخين أن منتخب البرازيل 70 هو الأقوى على مر التاريخ ونجح في تحقيق الفوز على المنتخب الإيطالي الذي أمتلك نجوماً كبار، حيث كان منتخب إيطاليا قد أطاح المنتخب الألماني في مباراة القرن بين المنتخبين، يتذكر البرازيليون هذه المباراة بكل فخر، حيث تمكنوا من الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد، وهو المنتخب الوحيد الذي احتفظ بكأس العالم قبل أن يتم إلغاء هذا القانون في 2006 من قبل الفيفا، والاكتفاء بمنح الفائز نسخه من الكأس مطلية بالذهب.