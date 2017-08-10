«دبي الحرة» تستكمل إجراءات ترقية نظام البيع بالتجزئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أوركل» أن سوق دبي الحرة هي أول عميل لديها تتم ترقيته إلى إصدار «Oracle Retail Release 16». وتعتبر سوق دبي الحرة أحد أضخم متاجر التجزئة الخاصة بالمطارات في العالم، سوق دبي الحرة توفر للعملاء خدمات متميزة وتمنحهم مزايا عديدة مقابل الأموال التي ينفقونها، فضلاً عن أنها تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وبيئة تسوق عالمية المستوى، بحسب بيان أمس.

ويبلغ عدد موظفي سوق دبي الحرة حالياً نحو 6000 موظف، وتشهد عملياتها التشغيلية تحسناً مطرداً ساهم في رفع مستوى أداء تجزئة المطار الذي استقبل أكثر من 78 مليون متسوق في العام 2016.

وتمكنت سوق دبي الحرة، في أقل من 8 أشهر، من ترقية النظام من الإصدار رقم «12» إلى الإصدار رقم «16». ويتضمن مشروع الترقية أيضا واجهات ل التجارة الإلكترونية، نظام نقاط البيع، أتمتة المستودعات وتركيبة «Oracle E-business».

الوظائف الجديدة للإصدار رقم «16» سيدعم تجربة تعامل المستهلكين عن طريق تجارة التجزئة القائمة على الاستثناء، لوحات شخصية محددة، والكفاءة التشغيلية، والتنقل على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تسمح التكنولوجيا الجديدة

خاصية «الطلب والاستلام» مع مزايا مشاهدة دقيقة للمخزون وتوفير آلية فاعلة لإنجاز المعاملات باستخدام نظامي «Oracle Commerce» و«Oracle Retail».

وقال راميش سيدامبي، مسؤول العمليات الرئيس في سوق دبي الحرة، «تدرك«Oracle»تماماً ظروف وأحوال سوق الشرق الأوسط ولديها حضور قوي هنا، كما تقوم«Oracle»باستمرار بتوسيع نطاق وتأثير تطبيقاتها تماشياً مع تحديات المؤسسات الحديثة من جميع القطاعات». وأضاف، «سوق دبي الحرة تضم حلول«Oracle Retail»التي تعكس الخبرة التجزئة والمعرفة والفهم التي نحتاجها مع استمرار أعمالنا في النمو».

وأضاف سيدامبي «تعاونت تاتا للخدمات الاستشارية«TCS»مع فريقنا و«Oracle Retail»لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية. وأنشأت سوق دبي الحرة برنامج تدريب المدربين«Train the Trainer»وقامت بتعيين فريق قبول المستخدم«User Acceptance Team»لضمان تطبيق وتشغيل النظام بسلاسة في جميع أنحاء المؤسسة. وخلص إلى القول، إعداد«OracleCustomer Management Office»من أجل تحسين وقت الاستجابة لطلبات الخدمات، في حل القضايا ذات الأولوية في الوقت المناسب. قدمت«TCS»الخبرة والحماس ونهج تعاوني لتنفيذ - نظام«Oracle Retail»هو واحد من أسلس التطبيقات شهدتها في حياتي المهنية». وأشار راي كارلين، نائب رئيس أول ومدير عام«Oracle Retail»بالقول، «المطارات هي في تعريف بيئة التجزئة حيث السرعة المسائل الأكثر» و أضاف، «لتوظيف «Oracle Retail Release 16» في مثل هذا الوقت السريع يعكس السرعة التي يتسبب فيها تعطيل التكنولوجيا في تغيير الطرق التي يتسوق فيها الناس ويعد إنجازا لا يصدق من قبل سوق دبي الحرة و«TCS».