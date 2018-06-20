زوجات «الأسود الثلاثة» بانتظار قرار ساوثجيت

موسكو (الاتحاد)

ليست المرة الأولى، والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة.. دخلت زوجات لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في حالة من التوتر والغضب بسبب عدم سماح المدرب جاريث ساوثجيت لهن باللقاء مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، حفاظاً على التركيز الشديد لدى لاعبي المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة» في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

وكان الفوز الثمين للمنتخب الإنجليزي على نظيره التونسي 2/‏ 1 في بداية مشواره بالمونديال الروسي، أثار تفاؤل زوجات على اللقاء مع اللاعبين خلال اليوم التالي للمباراة، خاصة أن المباراة التالية أمام المنتخب البنمي أضعف فرق المجموعة، ولكن ساوثجيت رفض الفكرة، وأكد أن الفريق لم يحقق شيئاً بعد، وعلى اللاعبين أن يحتفظوا بتركيزهم الشديد في المباراة المقبلة، لأنه لا يسعى إلى التأهل فقط، وإنما يتطلع إلى صدارة المجموعة والحفاظ على العلامة الكاملة لتوجيه إنذار لباقي المنافسين في الأدوار التالية بالبطولة.

وكانت الزوجات حضرن المباراة أمام تونس وأثرن الاهتمام الجماهيري والإعلامي في المدرجات، خاصة أن بعضهن حضرن مصطحبات أطفالهن، وارتدى بعضهن قميصاً صغيراً للمنتخب الإنجليزي.. وكان على رأس الحضور ريبيكا فاردي زوجة المهاجم الخطير جيمي فاردي، والتي تشتهر بأنها «ملكة الواجز» وأنابيل بيتون خطيبة حارس المرمى جاك بوتلاند وفيرن هاوكينز صديقة اللاعب هاري ماجواير.

الجدير بالذكر أن أحد المصادر في المعسكر الإنجليزي، أشار إلى أن ساوثجيت سيسمح بالمقابلة بين اللاعبين وزوجاتهم بعد انتهاء مباريات الدور الأول.