المكسيك تتوعد باحتفال «كارثي»

موسكو (الاتحاد)

فيما أغلق المنتخب المكسيكي صفحة الفوز الثمين والمفاجئ على نظيره الألماني، ما زالت نشوة الاحتفالات بهذا الفوز تدب في أوصال مشجعي الفريق الذين يتوعدون الآن باحتفال «كارثي»، يفوق احتفالهم بالفوز على ألمانيا حال أكمل الفريق طريقه لأبعد من دور الثمانية في البطولة الحالية.

كان الفوز على ألمانيا دفع مشجعي المكسيك إلى احتفال غير مسبوق في بلادهم، حيث رصدت المراكز المتخصصة هزات أرضية عديدة تزامنت مع قفز وصياح المشجعين المكسيكيين، سواء مع الاحتفال بهدف الفوز أو بانتهاء المباراة، وكذلك مع بعض الفرص الضائعة على المرمى الألماني، ولكنها هزات لا ترقى لدرجة الخطورة. كما ظهرت الممثلة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك «ذات الأصول اللبنانية» في فيديو مصور لفرحتها، بالفوز على ألمانيا، ونجح هذا الفيديو في استقطاب أكثر من مليون مشاهد على الإنترنت في غضون ساعات.

لكن المشجعين المكسيكيين الموجودين في روسيا تعهدوا بأن تكون احتفالات الفوز في دور الثمانية، حال وصول الفريق إلى هذا الدور أكبر كثيراً مما شاهده العالم، وعرفه عن احتفالات المكسيك بالفوز على ألمانيا.

قال المشجع دييجو جونزالفيس في تصريحات لـ «الاتحاد»: الفوز على ألمانيا منحنا دافعاً كبيراً.. يبدو أن هذه البطولة ستشهد مزيداً من المفاجآت. لا نستبعد فوز فريقنا باللقب لكن الأهم الآن هو وصول الفريق للمربع الذهبي. احتفالنا ببلوغ دور الثمانية والمربع الذهبي لن يكون له مثيل.

قالت المشجعة فيرناندا أساي: لم لا نحلم بالمنافسة على لقب البطولة، المنتخبات المرشحة للفوز باللقب لم تظهر ما تستحق عليه هذه الترشيحات حتى الآن. الفوز على ألمانيا دفع عدداً من أقاربنا للبدء في إجراءات الحضور إلى روسيا. ستشاهدون عشرات الآلاف من مشجعي المكسيك في المدرجات وخارج الاستادات، احتفالاتنا ستهز القصور الروسية في حالة الوصول للمربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن أفضل إنجازات المنتخب المكسيكي في بطولات كأس العالم تحقق في النسختين اللتين استضافتهما المكسيك في 1970 و1986، حيث بلغ الفريق دور الثمانية، لكنه لم يصل حتى إلى هذا الدور في أي نسخة أقيمت خارج المكسيك.