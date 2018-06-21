حسين الشحات: الحلم تبخر في 15 دقيقة!

محمد الدمرداش (القاهرة)

كعادة المصريين في البطولات والتجمعات الكروية الكبيرة، تحلو المشاهدة وسط التجمعات الأسرية وبين الأصدقاء والأحباب، حتى يتعانق الجميع في حالة الفوز، ويتبادل الكل عبارات المواساة في حالة الخسارة.. وهو بالفعل مع فعله حسين الشحات نجم منتخب مصر ولاعب العين، خلال إجازته التي يقضيها بالقاهرة حالياً، وتحديداً بالعين السخنة، وأثناء مباراة المنتخب المصري مع نظيره الروسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 بروسيا، وبالتحديد على ملعب سان بطرسبرج.

وجبة عائلية تسابق أهل البيت في إعدادها للضيوف من الأقارب وأصدقاء الشحات سبقت المباراة، حتى خيم الحزن على الجميع فور الهزيمة وتبخر الحلم المصري تدريجياً.

وكان الشحات قد انضم للقائمة المنتخب في معسكره الأوروبي، حيث شارك في لقاء اليونان الودي، قبل أن يثير استبعاده جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري، خصوصاً وأن اللاعب قدم عروضاً رائعة مع العين، وكان قبل قدومه هدافاً للدوري المصري رغم لعبه للمقاصة.

«الاتحاد» قضت تلك الساعات مع نجم العين، ورصدت ما دار، وحرصت على مقابلته والتعرف على وجهة نظره في اللقاء كاملة، حيث دار الحديث قبيل المباراة عن التوقعات لسيناريو ونتيجة المباراة، وهنا طلب جميع الحضور من النجم حسين الشحات توقعه لنتيجة اللقاء، وهو ما رفضه الأخير، مؤكداً أنه متفائل بتحقيق الفراعنة نتيجة طيبة، وهو ما تبدد بعد الهدف الثاني.