كي بي: هكذا تلعب روسيا !

عمرو عبيد (القاهرة)

عبرت صحيفة كومسوملسكايا برافدا الروسية، المعروفة اختصاراً بـ (كي بي)، عن سعادتها بتأهل «الدب» منظم المونديال إلى دور الـ 16 عقب فوزه على الفراعنة في الجولة الثانية، وقالت الصحيفة، إن المنتخب الروسي قدم كرة قدم حقيقية تعكس مستواه الحقيقي بعد فترة عصيبة من الترقب والانتقادات دامت لشهور طويلة ماضية.

وأشارت «كي بي» إلى أن التأهل إلى ثمن النهائي هو الأول للمنتخب الروسي منذ تفكك دول الاتحاد السوفييتي، حيث اعتاد الروس مغادرة المونديال من مرحلة المجموعات في ثلاث مشاركات له، مقارنة بتحقيق المنتخب السوفييتي القديم للمركز الرابع في مونديال 1966، والتأهل إلى ربع النهائي في ثلاث مناسبات أخرى!

«كي بي» قالت إن ما حدث في مباراتين فقط أصبح بمثابة حلم رائع لا يرغب الروس في تجاوزه، فقبل أسابيع عدة كان الخوف واضحاً من إمكانية إقصاء صاحب الديار من الدور الأول، لكن الآن يشعر كل المواطنين بالسعادة ويشجعون المنتخب بروح جديدة، خاصة أن الأداء الهجومي الرائع في المواجهتين منح «الدب» لقب الأفضل بثمانية أهداف، واستطاع المنتخب أن يهزم المتاريس الدفاعية المصرية بسهولة في الشوط الثاني، في ظل عدم جهازية نجم الفراعنة محمد صلاح، والذي لم يتدرب كثيراً خلال الأسابيع الماضية.

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