«شعاع» تحقق أعلى أرباح نصفية منذ 2009

دبي (الاتحاد)

نجحت «شعاع كابيتال»، في تحقيق أفضل نتائج مالية نصفية لها منذ العام 2009، حيث شهد الربع الثاني 2017، نجاح الشركة في تسجيل زيادة وقدرها 124% في صافي أرباحها لتبلغ 12.1 مليون درهم (الربع الثاني 2016: صافي خسائر بقيمة 50.8 مليون درهم)، حسب بيان أمس.

وجاءت عودة الشركة إلى الربحية بدعم من نشاط الإستثمارات الخاصة، خدمات الإستشارات وإدارة الصناديق العقارية. وحققت خلال النصف الأول من 2017 أرباحاً صافية بمقدار 36.8 مليون درهم، مقابل تسجيلها خسائر صافية وصلت إلى 78.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت العائدات الإجمالية لـ«شعاع كابيتال» للربع الثاني من 2017، مبلغ 30.4 مليون درهم (الربع الثاني 2016: 44.6 مليون درهم)، في حين وصلت العائدات الإجمالية للنصف الأول 2017 إلى 62.2 مليون درهم (النصف الأول 2016: 90.1 مليون درهم).

وبلغ الدخل من الإستثمارات الخاصة خلال الربع الثاني من 2017، نحو 22 مليون درهم، في حين سجلت المخصصات تراجعاً ملفتاً بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2016، فإنخفضت إلى 11 مليون درهم. وبلغت النفقات العامة والإدارية 17.8 مليون درهم.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام شركة «شعاع كابيتال»، «ركزنا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على محورين إثنين، أولهما تعزيز بنيان المجموعة والثاني تقوية وتنظيم نشاطنا بغرض تأمين التناغم بين مختلف الوحدات ومع شركائنا الخارجيين. ويشكل الأداء المتماسك لشركة«شعاع كابيتال»خلال العام 2017 دليلاً على أننا نعمل ضمن المسار الصحيح، ما يمنحنا أرضية صلبة للبناء على انجازاتنا خلال النصف الثاني من هذا العام».