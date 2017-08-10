البنوك الوطنية تحصد 19 مليار درهم أرباحاً نصفية

أبوظبي (وام)

استكملت البنوك الوطنية الـ19 المدرجة في أسواق المال الإماراتية إعلانها عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2017، والذي بلغ فيه صافي الأرباح المتحققة نحو 19 مليار درهم بنمو نسبته 3.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 الذي بلغ صافي أرباحه 18.3 مليار درهم تقريبا.

وقال خبراء في القطاع المصرفي، إن النتائج التي أعلنت عنها البنوك الوطنية كانت جيدة في غالبيتها وتتوافق مع التوقعات السابقة معربين عن ثقتهم بتواصل النمو في ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة. وأظهرت القراءة الأولية للبيانات التي أفصحت عنها البنوك استمرارها في إظهار قدرة كبيرة على التكيف مع المستجدات التي يشهدها القطاع بشكل خاص والاقتصاد الوطني على وجه العموم والذي واصل المحافظة على نسب نمو جيدة رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وفي التفاصيل الخاصة بنشاط البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية البالغ عددها 12 بنكا، فقد وصل صافي أرباحها إلى 11.22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 2.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 الذي بلغت فيه قيمة الربحية نحو 11 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي بلغ صافي أرباح 7 بنوك نحو 7.87 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.8% في نهاية النصف الأول من العام مقارنة مع 7.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2016.

وواصل الكيان المصرفي الأضخم المتمثل في «بنك أبوظبي الوطني» تصدر قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للربحية من حيث القيمة والتي بلغت 5.488 مليار درهم تقريبا في نهاية النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 4% مقارنة مع 5.28 مليار درهم في النصف الأول من العام 2016.

وحافظ «بنك الإمارات دبي الوطني» على المركز الثاني بأرباح صافية قيمتها 3.89 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بنمو نسبته 5% في الفترة نفسها من العام 2016 الذي وصلت فيه الأرباح إلى 3.71 مليار درهم. وتصدر «مصرف الإمارات الاسلامي» المركز الأول في قائمة الأكثر تحقيقاً للنمو بزيادة نسبتها 182% بعدما ارتفعت أرباحه من 137.3 مليون درهم إلى 386.8 مليون درهم نهاية يونيو من العام 2017.