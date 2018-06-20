«إيكاترينبرج» يحتضن الظهور الأول لطاقم الإمارات

دبي (الاتحاد)

يستعد طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن ومساعديه محمد أحمد يوسف وحسن المهري لإدارة المباراة الأولى في المونديال، والتي تجمع فرنسا والبيرو مساء اليوم ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة والتي تجرى على ملعب إيكاترينبرج أرينا.

ويأتي ظهور الطاقم بعدما شهدت مباراة ألمانيا والمكسيك ضمن المجموعة السادسة في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو والتي انتهت بفوز المكسيك 1-0 في الجولة الأولى، أول ظهور لحكمنا الدولي محمد عبدالله حسن كحكم رابع في المباراة التي أدارها الإيراني على رضا، والتي سبقها تواجد الثنائي الجزائري عبد الحق إتشيلي «حكم مساعد ثان» ومهدي عابد شريف «حكم رابع» في مباراة بيرو والدنمارك والتي أدارها الجامبي باكاري جاساما ضمن المجموعة الثالثة على ملعب موردوفيا ارينا سارانسك، وانتهت بفوز الدنمارك بهدف.

في المقابل قدم الحكم البحريني المتميز نواف شكر الله، والذي أدار مباراة بولندا والسنغال ضمن المجموعة الثامنة أمس الأول وانتهت لمصلحة «أسود التيرانجا» مستوى مميزاً، بمساعدة معاونيه ياسر خليل وطالب المري إضافة إلى عبدالرحمن الجاسم حكماً رابعاً.