الناقلات الوطنية تستحوذ على نصف طائرات «بوينج» في 7 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

تستحوذ الناقلات الوطنية على 50% من إجمالي الطائرات من طرازات «بوينج» التي تم تسليمها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في الشرق الأوسط، حسب بيانات شركة بوينج.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلات الوطنية، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، تسلمت 12 طائرة من أصل 23 طائرة تم تسليمها للناقلات الشرق أوسطية خلال 7 أشهر.

وتفصيلا، تسلمت طيران الإمارات 6 طائرات من طراز بوينج 777-300، في وقت تسلمت الاتحاد للطيران 4 طائرات من طراز 787-9، أما فلاي دبي فتسلمت طائرتين من طرز 737-800.

وفيما يتعلق بالناقلات الأخرى في المنطقة، تسلمت الملكية الأردنية طائرة واحدة من طراز 787-8، والطيران السعودي 3 طائرات من طراز 787-9، أما الطيران الكويتي فتسلم 6 طائرات من طراز 777.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للطلبيات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من يوليو الماضي، تملك طيران الإمارات 168 طائرة، حيث تسلمت 121 طائرة من إجمالي الطلبيات البالغ 289 طائرة، أما الاتحاد للطيران فيملك 83 طائرة، حيث تسلمت 37 طائرة من إجمالي الطلبيات البالغة 120 طائرة، أما فلاي دبي، فتنتظر 77 طائرة، وتسلمت 59 طائرة من إجمالي الطلبيات البالغة 136 طائرة.

وبلغت حصة الطيران الكويتي طائرتين، حيث تسلم 8 طائرات من أصل 10 طائرات من إجمالي الطلبيات، والسعودي طائرة واحدة، حيث كانت قد تسلمت 50 طائرة من أصل 51 طائرة، والطيران العُماني 24 طائرة، في حين تسلم 19 طائرة من أصل 43 طائرة، فيما تسلم طيران الخليج جميع طلبياته، وفيما يتعلق بالملكية الأردنية تنتظر 4 طائرات، حيث تسلمت 3 طائرات من أصل 7 طائرات ضمن إجمالي الطلبيات، والطيران العراقي 28 طائرة، حيث تسلم 13 طائرة من أصل 41 طائرة ضمن إجمالي الطلبيات.