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إشغال الطيران يتجاوز 70% إلى الوجهات الأكثر استقطاباً

عيد الأضحى يرفع الطلب على حجوزات السفر
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تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتدفق الحجوزات على مكاتب السياحة في الدولة، للسفر في الفترة الممتدة بين إجازة عيد الأضحى وبدء الفصل الدراسي الجديد، والتي تصل إلى نحو أسبوعين، ليرتفع إشغال الطائرات على الوجهات الأكثر طلباً إلى ما يزيد على 70%، حسب مديري مكاتب سياحية في الدولة.

وأشار هؤلاء إلى أن البوسنة وصربيا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا والتشيك والنرويج وتايلاند وماليزيا، هي أكثر الوجهات طلباً خلال الإجازة المقبلة.

وتفصيلاً، قال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ «بافاريا» للعطلات، إن من المتوقع أن تنمو الحجوزات بين 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، في حين تشهد الفترة الحالية عدداً كبيراً من الحجوزات لمن يخططون للسفر.

وأشار إلى أن طول الإجازة الصيفية جعلت جزءاً من المسافرين يختارون السفر خلال أغسطس وعيد الأضحى، فيما سافرت الحصة الأكبر بدءاً من عيد الفطر وخلال يوليو الماضي.

ولفت الكعبي، إلى أن أكثر الوجهات طلباً للسفر بين نهاية أغسطس وقبل العاشر من سبتمبر، البوسنة وسويسرا وألمانيا بشكل رئيسي، حيث تتميز بطقسها المعتدل، إلى ارتفاع في الطلب إلى تايلاند وأذربيجان وجورجياو مبيناً أن إشغال الرحلات يزيد على 70% إلى الوجهات الأكثر طلباً، والأسعار ترتفع مع زيادة الطلب وقلة المعروض. ... المزيد
     
 

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