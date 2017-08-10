عيد الأضحى يرفع الطلب على حجوزات السفر

رشا طبيلة (أبوظبي)
تتدفق الحجوزات على مكاتب السياحة في الدولة، للسفر في الفترة الممتدة بين إجازة عيد الأضحى وبدء الفصل الدراسي الجديد، والتي تصل إلى نحو أسبوعين، ليرتفع إشغال الطائرات على الوجهات الأكثر طلباً إلى ما يزيد على 70%، حسب مديري مكاتب سياحية في الدولة.
وأشار هؤلاء إلى أن البوسنة وصربيا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا والتشيك والنرويج وتايلاند وماليزيا، هي أكثر الوجهات طلباً خلال الإجازة المقبلة.
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وأشار إلى أن طول الإجازة الصيفية جعلت جزءاً من المسافرين يختارون السفر خلال أغسطس وعيد الأضحى، فيما سافرت الحصة الأكبر بدءاً من عيد الفطر وخلال يوليو الماضي.
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