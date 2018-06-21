هدف صلاح ينهي «مسلسل الـ 28 عاماً» !

معتصم عبدالله (دبي)

لم تمنع الخسارة الثانية لمنتخب مصر في المونديال أمام روسيا «المستضيف» بنتيجة 1-3 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى أمس الأول، تصدر هاشتاج #مجدي_عبدالغني صاحب هدف منتخب بلاده الوحيد في مونديال إيطاليا 1990 ترند مصر، وحتى بعض الدول العربية مثل الإمارات وغيرها لعدد طويل من الساعات.

ومثّل هدف منتخب مصر الوحيد في مرمى روسيا، والذي سجله النجم محمد صلاح من ركلة جزاء في الشوط الثاني للمباراة، شارة الانطلاق للآلاف من التغريدات التي انهمرت على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، والذي أنهى به صلاح «أسطوانة» ومسلسلاً طويلاً كان بطله مجدي عبد الغني بشأن تسجيل هدف بلاده الوحيد في المشاركة المونديالية الثانية لمصر في إيطاليا 1990 أمام هولندا من ركلة جزاء أيضاً في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وعلى الرغم من كون عبد الغني ليس بصاحب أول أهداف مصر في المونديال، بعدما سبقه اللاعب عبدالرحمن فوزي الذي أحرز هدفي «الفراعنة» في مرمى المجر 2- 4 في مونديال 1934، فإن التواجد المكثف لعبد الغني عبر كل وسائل الإعلام بشأن هدفه الوحيد في مونديال 1990 مثل الشغل الشاغل لكثير من الجماهير المصرية، قبل أن يسجل صلاح هدفاً اعتبره الكثيرون بمثابة نقطة في السطر الأخير لهدف مجدي عبدالغني.

وساد الترقب جموع المصريين لفترة طويلة منذ تأهل المنتخب إلى نهائيات روسيا بعد غياب استمر لنحو 28 عاماً في انتظار هدف جديد للخلاص من «الحديث المكرر» عن هدف عبد الغني، وهو ما تحقق في مباراة أمس الأول رغم الخسارة القاسية أمام المستضيف 1-3، وبدا من اللافت أن جل التغريدات ركزت على مجدي عبد الغني الذي كان شاهداً على هدف صلاح من داخل مدرجات ملعب سانت بطرسبورج.

وغرد الممثل المصري محمد هنيدي بصورة متداولة لمجدي عبدالغني في التدريب، الذي سبق مباراة مصر وروسيا، قائلاً: «كده تغلبنا على أول عقبة»، في إشارة إلى هدف صلاح في مرمى روسيا.

ونشط إلى جانب الهاشتاج الذي حمل اسم لاعب منتخب مصر السابق هاشتاج آخر حمل عبارة #أوعوا_تنسوا، التي اشتهر بها عبد الغني لحظة الحديث في كل مرة عن هدفه في مرمى هولندا، فيما بدا من اللافت، عدد من اللافتات التي حملها بعض جمهور «الفراعنة» في الملعب، والتي حملت عبارات «ارحمنا بقى» والموجهة إلى مجدي عبدالغني.