هند الشامسي.. «مهندسة» حلويات الشيكولاتة

هناء الحمادي (أبوظبي)







دخلت هند الشامسي عالم صناعة الحلويات أثناء غربتها مع الوالدة خارج الوطن، حيث أبدعت في إعداد حلويات بنكهات شهية وأشكال هندسية مميزة تعتمد على مكون الشيكولاتة.



ورغم أن هند، الحاصلة على بكالوريوس نظم معلومات من جامعة الإمارات والأولى على دفعتها، تسعى لحيازة درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فإن تميزها في المجال العلمي لم يعطل إبداعها في مجال صنع الحلويات.

وتقول: «والدتي كانت الداعم الأول لتأسيس مشروع إعداد الحلويات، فقد كانت المشجع والناقد والمتذوق الأول، وكانت ترشدني إلى الطرق الصحيحة لإعداد تلك الحلويات، كما أن لوالدي فضلاً كبيراً بدعمه غير المحدود، فحين لمس نجاح مشروعي «sugar_n_cookies»، الذي انطلق منذ عام عبر «إنستغرام»، أعد لي مطبخاً خاصاً مزوداً بكل مستلزماته لتطوير المشروع».



وحول أنواع الحلويات التي تصنعها، توضح هند: «عشق الشيكولاتة تطلب مني إعداد الكثير من الحلويات التي تقوم عليها مثل (بوكس المكس)، الذي يضم حلاوة اللوز وحلاوة الكرسبي، كذلك هناك كوكيز المكسرات بنكهة البستاشيو والنوتيلا، أما أكواب الكرسبي فهي متوافرة بنكهات اللوتس والكندر، والوايت نوتيلا، بينما (الميني كون) فالطلب عليه كثير فهو محشو بنكهات عدة مثل الكتكات والبستاشيو، أما (مكس تارت مربعات الفواكه) فهو يناسب التجمعات العائلية والمناسبات السعيدة».

وتضيف: «رغم أن الطعم هو سيد الموقف، فإن الاهتمام بالشكل الخارجي مطلوب، فمجال صناعة الحلويات يتطور بشكل لافت؛ ولذلك لا بد من أن تكون هناك أفكار مبدعة وأشكال جميلة تدفع الزبائن للإقبال عليها، ولذلك وجدت أن الكثير من الزبائن يستمتع بتصوير تلك الحلويات ويوزعها على الأهل والأصدقاء، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي».