هند الشامسي.. «مهندسة» حلويات الشيكولاتة

هناء الحمادي (أبوظبي)
دخلت هند الشامسي عالم صناعة الحلويات أثناء غربتها مع الوالدة خارج الوطن، حيث أبدعت في إعداد حلويات بنكهات شهية وأشكال هندسية مميزة تعتمد على مكون الشيكولاتة.
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وتقول: «والدتي كانت الداعم الأول لتأسيس مشروع إعداد الحلويات، فقد كانت المشجع والناقد والمتذوق الأول، وكانت ترشدني إلى الطرق الصحيحة لإعداد تلك الحلويات، كما أن لوالدي فضلاً كبيراً بدعمه غير المحدود، فحين لمس نجاح مشروعي «sugar_n_cookies»، الذي انطلق منذ عام عبر «إنستغرام»، أعد لي مطبخاً خاصاً مزوداً بكل مستلزماته لتطوير المشروع».
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وتضيف: «رغم أن الطعم هو سيد الموقف، فإن الاهتمام بالشكل الخارجي مطلوب، فمجال صناعة الحلويات يتطور بشكل لافت؛ ولذلك لا بد من أن تكون هناك أفكار مبدعة وأشكال جميلة تدفع الزبائن للإقبال عليها، ولذلك وجدت أن الكثير من الزبائن يستمتع بتصوير تلك الحلويات ويوزعها على الأهل والأصدقاء، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي».