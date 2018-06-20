مسلم أحمد: الفيديو أثر سلباً على حكام المونديال

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد مسلم أحمد الحكم الدولي السابق أن عدم الثبات في اتخاذ القرارات الفنية بالذات يعتبر السمة المميزة للأداء التحكيمي في المونديال حتى الآن، معتبراً أن تقنية الفيديو أثرت سلباً على الأداء التحكيمي بشكل عام، وأن ذلك ظهر في حالات عديدة كانت واضحة ولا تستحق الرجوع إلى التقنية، بينما تجاوز الحكام والتقنية حالات أخرى كان يجب الفصل فيها بالفيديو، وقال: بشكل عام فإن التقنية كانت خصماً على التحكيم وتأثيرها لم يكن جيداً في العديد من الحالات.

وقال مسلم: هناك حالات سهلة وواضحة تم تركها للفيديو، فمباراة الافتتاح كانت سهلة نسبياً ولم تشهد أي قرارات خاطئة، أما الحالات الأبرز في الجولة الأولى بشكل عام، حدثت في مباراة إسبانيا والبرتغال، حيث كان الهدف الأول لإسبانيا غير صحيح لوجود دفع من المهاجم على مدافع البرتغال الذي طالب باحتساب الخطأ وهذه الحالة أثارت استغراباً في وسط الحكام لأن حالات أقل عن هذه الحالة يتم الرجوع فيها إلى تقنية الفيديو، وفي المباراة نفسها طالب الإسبان باحتساب هدف بحجة أن الكرة تجاوزت خط المرمى والتقنية أثبتت عكس ذلك.

ويواصل مسلم أحمد: في مباراة فرنسا وأستراليا تم احتساب ركلة جزاء للأول بعد الرجوع للفيديو، والحكم لا يلام على عدم اتخاذه القرار مباشرة لصعوبة الحالة وأيضاً في هدف فرنسا الثاني تم الرجوع إلى تقنية خط المرمى التي أكدت عبور الكرة للخط.

ويكمل الحكم الدولي السابق: في مباراة كوستاريكا وصربيا، استدعى طاقم الفيديو الحكم لإشهار بطاقة حمراء للاعب صربيا، لكن الحكم بعد مشاهدته للفيديو اكتفى بإنذار اللاعب.

وأضاف: أما في مباراة الأرجنتين وآيسلندا كان الحكم موفقاً في احتساب ركلة جزاء للأرجنتين دون الرجوع للتقنية، وأيضاً في عدم احتساب ركلتي جزاء طالبت بهما الأرجنتين، لكنه لم يوفق في عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الأرجنتين في الدقيقة 76 والفيديو لم يتدخل.

وفي مباراة السويد وكوريا الجنوبية، ورغم تمركز الحكم السليم لم يحتسب ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف ليتم استدعاؤه لمشاهدة الحالة قبل أن يعود ويحتسبها، وفي المباراة نفسها كان قراره صحيحاً باحتساب خطأ على مهاجم السويد ضد مدافع كوريا، والحالة نفسها لم تحتسب في مباراة البرازيل وسويسرا ونتج عنها هدف الأخير في مرمى البرازيل.

ويضيف الحكم الدولي السابق: في مباراة كرواتيا ونيجيريا الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة لكرواتيا نتيجة المسك أثناء تنفيذ ركلة ركنية، والحالة نفسها حدثت في مباراة إنجلترا وتونس في الدقيقة 40، ولم تحتسب ركلة جزاء لمصلحة إنجلترا، أما ركلة جزاء تونس فصحيحة لأن المدافع استخدم يده في إعاقة المهاجم.