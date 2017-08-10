عرائس لا يتخلين عن «التواصل» يوم زفافهن

أبوظبي (الاتحاد)

في حين تفضل بعض مدمنات وسائل التواصل الاجتماعي وضع هاتفها بعيداً عنها في يوم زفافها، أظهر مسح أجراه موقع «Onbuy.com» أن غالبية العرائس لا يستطعن الابتعاد عن الهواتف حتى في ذلك اليوم المميز.

وأظهر المسح، الذي شاركت فيه 900 امرأة، أن 84 % منهن أكدن أنهن استخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في يوم زفافهن، في حين أن 19 % استخدمنها أثناء حفل الزفاف نفسه.

كما وجد المسح، بحسب موقع «etro»، أن 87 % من المشاركات حصلن على الإلهام لما سيقمن به في أعراسهن عبر البحث في منشورات أصدقائهن على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن 6 % منهن وضعن كاميرات زهيدة الثمن على طاولات حفل الزفاف حتى يستخدمها المدعوون.

وأوضح المسح أن 78 % من المشاركات أعلن عن خطوبتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن 11 % نشرن صور الخطبة في غضون أسبوع واحد فقط.