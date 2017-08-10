تعرض ديكها «المُزعج» للتبني!

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت الأميركية دينيل ماكول في صفحتها على «فيسبوك» نداءً يائساً، ولكنه مثير للضحك، تدعو فيه أحدهم لتبني ديكها الذي تدعوه «جيرك».

وتعيش دينيل في كلاركسفيل بولاية ميشيغان على مساحة 20 فداناً من الأراضي التي تضم أيضاً أكثر من 30 كلباً، ودجاجة، وبطة.

وبحسب موقع «abc news»، قالت دينيل «42 سنة» في منشورها، إن «جيرك هو الديك المثالي في حالة تعطل المُنبه الخاص بك، وكنت تحتاج للاستيقاظ في الساعة 5:30 صباحاً».

وأضافت أن هذا المنبه المزعج ليس لديه زر للغفوة، ولكنه سيصبح هادئاً لفترة كافية حتى تعود للنوم، قبل أن يبدأ في الصياح مجدداً. وقالت إنه «أيضاً ديك مثالي إذا كنت تريد الجري حول ساحتك محاولاً الهروب منه».

وبعد أن نال ما نشرتها أكثر من 63 ألف إعجاب، قالت دينيل، إنها غيرت رأيها الآن، خاصة أنه أصبح مشهوراً.