الجماهير اللاتينية «الأكثر شغفاً» في مدرجات ملاعب روسيا

موسكو (د ب أ)

تبعد العاصمة الروسية موسكو 10173 كيلو متراً عن نظيرتها المكسيكية مكسيكو سيتي و11906 كيلو مترات عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس و12636 كيلو متراً عن ليما عاصمة بيرو.

ولكنه على الرغم من تلك المسافات تمتلئ العاصمة الروسية وغيرها من المدن الروسية بالعديد من الجماهير القادمة من الدول اللاتينية لمؤازرة منتخباتها، التي لا تقدم داخل الملعب مردوداً يناسب هذه السطوة التي بسطتها جماهيرها على روسيا وملاعبها.

وكانت الجماهير المكسيكية والأرجنتينية والبرازيلية والكولومبية هي الأكثر تواجداً في بطولات كأس العالم الماضية، واستمرت هذه الظاهرة في المونديال الحالي رغم المسافات البعيدة بين أميركا الجنوبية وروسيا.

وقال الكولومبي بابلو فرانكو، الذي جاء إلى روسيا من مدينة ميديين الكولومبية برفقة والده وابن عمه لمشاهدة مباريات المونديال: «هنا نبدو نحن الشعب اللاتيني كما لو كنا في بلادنا، حب كرة القدم في أميركا اللاتينية يحفز الرغبة لدى الناس بالمجيء إلى هنا».