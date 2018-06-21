دوري «واريورز» ينهي معاناة الخزري مع الليالي البيضاء

موسكو (الاتحاد)

أسعد خبر فوز فريق جولدن ستيت واريورز بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب التونسي كثيراً، ليس لأنهم من مشجعي الفريق الشهير لولاية كاليفورنيا الأميركية، ولكن السبب الحقيقي هو أن الفوز الرابع لفريق النجم ستيفن كيري في نهائي سلة المحترفين على كافاليير كليفلاند حسم الدوري وأنهى منافساته قبل تحول المنتخب التونسي من كراسنودار جنوب روسيا إلى موسكو، لبدء مشوار المونديال.

وكانت نهاية منافسات دوري السلة الأميركي خبراً أسعد المشرفين على المنتخب التونسي؛ لأن هذه النهاية ستعفي وهبي الخزري قائد الفريق ولاعب رين الفرنسي من السهر، لمشاهدة نهائيات السلة الأميركي.

ويعد الخزري من عشاق دوري كرة السلة الأميركي، وهو مشجع وفي لواريورز بطل هذا الموسم، و لا يفوت أياً من مبارياته بل ويتحول خصيصاً إلى أميركا لمتابعة مبارياته في كاليفورنيا كلما سمحت له ظروف ارتباطات مع نادي رين الفرنسي.

ويسهر قائد النسور حتى الصباح لمتابعة مباريات واريورز، بسبب فارق التوقيت بين كاليفورنيا وفرنسا، وكذلك روسيا التي تحتضن مشاركة المنتخب التونسي في المونديال.