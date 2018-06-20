4 ‬سعوديين ‬يصلون ‬إلى روستوف ‬بالدراجات ‬النارية

موسكو (الاتحاد)
رغم النتيجة المخيبة للآمال في المباراة الافتتاحية للبطولة، حرص أربعة مشجعين سعوديين على السفر إلى روسيا على متن دراجاتهم النارية، لمؤازرة منتخب المملكة في مهمته الصعبة بالمونديال.
كان الشبان السعوديون الأربعة وصلوا مدينة روستوف أون دون الروسية، قبل مباراة المنتخب السعودي، مساء أمس، مع منتخب أوروجواي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للمونديال الروسي.
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تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الرحالة المغامر السعودي فهد اليحيى، كان وصل إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية قبل بدء فعاليات المونديال بنحو أربعة أيام، وأثار ضجة هائلة لوصوله على متن دراجته الهوائية قاطعاً مسافة تفوق 5000 كيلومتر لمؤازرة الفريق.. وحضر اليحيى المران الأول للمنتخب السعودي في سان بطرسبرج، ولفت الأنظار بشدة إليه كما حرص عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على تكريمه بعد المران مباشرة.