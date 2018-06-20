4 ‬سعوديين ‬يصلون ‬إلى روستوف ‬بالدراجات ‬النارية

موسكو (الاتحاد)

رغم ‬النتيجة ‬المخيبة ‬للآمال ‬في ‬المباراة ‬الافتتاحية للبطولة‬، ‬حرص ‬أربعة ‬مشجعين ‬سعوديين ‬على ‬السفر ‬إلى ‬روسيا ‬على ‬متن ‬دراجاتهم ‬النارية، ‬لمؤازرة ‬منتخب ‬المملكة ‬في ‬مهمته ‬الصعبة ‬بالمونديال.

‬كان ‬الشبان ‬السعوديون ‬الأربعة ‬وصلوا ‬مدينة ‬روستوف ‬أون ‬دون ‬الروسية، ‬قبل ‬مباراة ‬المنتخب ‬السعودي، ‬مساء ‬أمس، ‬مع ‬منتخب ‬أوروجواي، ‬في ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬مباريات ‬المجموعة ‬الأولى ‬بالدور ‬الأول ‬للمونديال ‬الروسي.

الجدير ‬بالذكر ‬أن ‬الهزيمة ‬الثقيلة ‬صفر ‬- 5 ‬للمنتخب ‬السعودي ‬أمام ‬نظيره ‬الروسي ‬في ‬المباراة ‬الافتتاحية ‬للبطولة، ‬ضاعفت ‬من ‬صعوبة ‬المهمة ‬على ‬الفريق ‬في ‬المونديال ‬قبل ‬مباراته ‬الصعبة ‬أمس ‬مع ‬أورجواي.

تجدر ‬الإشارة ‬أيضاً ‬إلى ‬أن ‬الرحالة ‬المغامر ‬السعودي ‬فهد ‬اليحيى، ‬كان ‬وصل ‬إلى ‬مدينة ‬سان ‬بطرسبرج ‬الروسية ‬قبل ‬بدء ‬فعاليات ‬المونديال ‬بنحو ‬أربعة ‬أيام، ‬وأثار ‬ضجة ‬هائلة ‬لوصوله ‬على ‬متن ‬دراجته ‬الهوائية ‬قاطعاً ‬مسافة ‬تفوق ‬5000 ‬كيلومتر ‬لمؤازرة ‬الفريق.. ‬وحضر ‬اليحيى ‬المران ‬الأول ‬للمنتخب ‬السعودي ‬في ‬سان ‬بطرسبرج، ‬ولفت ‬الأنظار ‬بشدة ‬إليه ‬كما ‬حرص ‬عادل ‬عزت ‬رئيس ‬الاتحاد ‬السعودي ‬لكرة ‬القدم ‬على ‬تكريمه ‬بعد ‬المران ‬مباشرة.