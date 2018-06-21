الزحام ينقل مقر إقامة تونس إلى جنوب موسكو

طارق الغديري (موسكو)

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تغيير مقر إقامة منتخب نسور قرطاج بموسكو، قبل يومين من مواجهة بلجيكا ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كاس العالم، وذلك بسبب الزحام المروري الخانق في العاصمة الروسية، وتفادياً لقطع كامل المسافة الفاصلة بين الضاحيتين من أجل الوصول إلى ملعب سبارتاك الذي سيحتضن غداً الحصة التدريبية الأخيرة على أرضية الملعب الذي يستضيف المباراة.

ويغادر الوفد التونسي منتجع «إمبيريال بارك» الذي أقام فيه منذ الوصول إلى موسكو يوم 9 يونيو، وسينتقل للإقامة ليل غدٍ إلى أحد فنادق الضاحية الجنوبية للمدينة، على أن تستمر الإقامة بنفس المكان حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، موعد السفر إلى مدينة سارانسك عاصمة جمهورية موردوفيا لمواجهة المنتخب البنمي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة.

وطوى المنتخب التونسي، صفحة مباراة إنجلترا بالعودة من فولجوجراد إلى موسكو وبدء التجهيز لمباراة بلجيكا بعد غدٍ، حيث استأنف تدريباته الفنية على ملعب سترويتال، وركز الجهاز الفني على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المواجهة الماضية أمام إنجلترا، خاصة على مستوى ضعف التنشيط الهجومي، والفشل في الانتقال من الوضعية الدفاعية إلى الهجوم، مما أضعف كثيراً من أداء نسور قرطاج وحرمهم من تهديد مرمى المنافس.

وقرر مدرب المنتخب التونسي إقامة حصة تدريب اليوم مغلقة لتجربة الخطة التي سيواجه بها المنتخب البلجيكي، ومساعدة اللاعبين على استعادة أجواء التركيز ورفع درجة جاهزيتهم للمواجهة المصيرية المقبلة.