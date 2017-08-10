«من أجل حبي» يعالج قضية العقم

القاهرة (الاتحاد)
«من أجل حبي» فيلم اجتماعي تراجيدي غنائي استعراضي من الأفلام المهمة التي قام ببطولتها الموسيقار فريد الأطرش، ودارت أحداثه حول «وحيد حمدي»، وهو موسيقار ومطرب ناجح ومشهور ومتزوج من «وفاء» التي تعاني الوحدة لانشغاله عنها بعمله، كما تعاني عدم الإنجاب، فهي متزوجة منذ أربع سنوات وتعالج عند طبيب النساء «صابر فهمي»، وتتبنى الطفل الصغير «سمسم»، ويأخذ «وحيد» إجازة من عمله ويذهب إلى مرسى مطروح ويصحب «وفاء» والطبيب وجارتهم القديمة «إلهام»، وفي الفندق تتعرف «وفاء» على صبي يعمل بالفندق، وتطلب منه أن تشاهد حمام كليوباترا، ولكن الموج يغلبه فيغرق، وتصاب «وفاء» بصدمة عصبية ينتج عنها شلل في قدميها، وطال علاجها وأصبحت مقعدة على كرسي متحرك، وتدهورت أحوال وحيد الفنية، وبدأ يميل بمشاعره نحو «إلهام» واستسلم لتيارها، وصارحت «وفاء» الطبيب بابتعاد «وحيد» عنها، ورغبتها في الخروج من حياته بطلب الطلاق، ولكنه نصحها بالصبر والعودة للمستشفى لمواصلة العلاج، وأنجبت «إلهام» طفلاً من «وحيد» ولكنها توفيت، وأخذته «وفاء» لتربيه.
وشارك في بطولة الفيلم، الذي عرض عام 1959، فريد الأطرش وماجدة الصباحي ومحمود المليجي وليلى فوزي وآمال زايد وقدرية كامل وفتحية علي ومحمد بدر الدين، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عثمان وصلاح عزالدين وأخرجه كمال الشيخ.
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