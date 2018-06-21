الحضري يظهر أمام السعودية

موسكو (الاتحاد)

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر، على الدفع بعصام الحضري حارس المرمى في مباراة السعودية، التي تقام يوم الاثنين المقبل بمدينة فولجوراد الروسية، في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم. وودع المنتخب المصري مونديال روسيا مبكراً عقب هزيمتين متتاليتين أمام أوروجواي بهدف دون مقابل، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح الفريق خارج البطولة التي شارك فيها بعد غياب 28 عاماً، وهو ما جعل هيكتور كوبر ينظر لمباراة السعودية على أنها فرصة جيدة للدفع بعصام الحضري.

ويدرس كوبر إما الدفع بالحضري في التشكيل الأساسي للمباراة بدلاً من محمد الشناوي، أو إشراك الحارس في الشوط الثاني من اللقاء، حيث يرغب المدرب الأرجنتيني في مساعدة حارسه المخضرم على كسر الرقم القياسي في المونديال، وليصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم بعمر 45 عاماً.

ومن المنتظر أن يحسم هيكتور كوبر قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، حيث تتجه النية لاستمرار محمد الشناوي في حراسة المرمى على أن يحصل الحضري على بعض الدقائق في الشوط الثاني من اللقاء.