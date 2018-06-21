«سوق عكاظ» سر هزيمة الفراعنة

موسكو (الاتحاد)

في الوقت الذي توقع الجميع أن يقدم المنتخب المصري أداءً جيداً أمام روسيا، للحفاظ على فرصة في التأهل إلى الدور الثاني، جاء الأداء مخيباً، إذ ظهر الفريق بعيداً عن مستواه الذي قدمه أمام الأوروجواي، لتنتهي المباراة بخسارة كبيرة أمام منظم البطولة قضت على آمال الصعود، بسبب حالة الانفلات الكبيرة داخل معسكر الفريق قبل اللقاء بعدة أيام وتواجد المئات من النجوم في المعسكر، وسماح الجهاز الفني لهم بالتقاط الصور مع اللاعبين والتحاور معهم ولفترات طويلة.

وشهد فندق إقامة المنتخب المصري في سان بطرسبورج، مئات من المشجعين والفنانين والسياسيين والرياضيين السابقين، بهدف دعم الفريق، والغريب أنهم جميعاً حجزوا إقامتهم في فندق الفريق حتى يكونوا قريبين دائماً من اللاعبين وتواصلوا معهم، وهو ما أخرج اللاعبين عن تركيزهم.

وتواجد الوزيران السابقان سامح فهمي وسيد مشعل بجانب هادي فهمي، والفنان عمرو مصطفى والفنان محمد حماقي والإعلامية لميس الحديدي والإعلامي خيري رمضان، وغيرهم الكثير من نجوم المجتمع المصري.

كما سمح جهاز المنتخب لأسر اللاعبين بالتواجد في المعسكر وسمح لبعضهم بالتواجد في غرف اللاعبين في الفندق، وهو ما أخرج أغلب اللاعبين عن تركيزهم وكان سبباً رئيسياً في الخسارة القاسية أمام المنتخب الروسي بثلاثية وضياع حلم التأهل للدور الثاني من المونديال.