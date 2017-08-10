«شقيت ثوبي».. جديد شمس

أبوظبي (الاتحاد)

بعد غيابها فترة طويلة عن إصدار الألبومات الغنائية، طرحت الفنانة شمس ألبومها الجديد في الأسواق العربية والخليجية والمتاجر الإلكترونية، بعنوان «شقيت ثوبي»، ضم 15 أغنية متنوعة بين الخليجي والمصري واللبناني، تعاملت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي أبرزهم محمد عبد المنعم وملاك عادل ومحمد عصمت.

وتقدم شمس في ألبومها الجديد العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة سواء الخليجية أو العربي، خصوصاً أنها قدمت أغنية من نوعية الأغاني الشعبية المصرية للمرة الأولى بعنوان «يوه يقطعني»، كما قررت إصدار نسخة من أسطوانات ألبومها مصنوعة من الذهب، وستعلن عن موعد طرحها في الأسواق قريباً، ومن المقرر أن تصور جميع أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

وروجت شمس لألبومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع فيديو تظهر فيه وهي تغني مقاطع من أغنياتها، كما نشرت صوراً لغلاف الألبوم الجديد والصور الدعائية له التي ظهرت فيه بشكل مختلف أثار ردود فعل كثيرة بين استحسان البعض واستياء البعض الآخر.