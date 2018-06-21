«الجبلاية» يجهز قرار الاستغناء عن كوبر بعد «الختامية»

موسكو (الاتحاد)

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على عدم تجديد التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقب الخسارة القاسية أمام منتخب روسيا في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018، ووداع البطولة مبكراً رغم انتظار الجميع أن يحقق الفريق نتائج مميزة، في ظل وجوده داخل مجموعة سهلة.

وتواجد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل في مدينة سان بطرسبورج لحضور مباراة روسيا، والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعقب الخسارة، عبر الجميع عن ضيقه الشديد من أداء الفريق تحت قيادة كوبر في مواجهة الدب الروسي، وفشله في تغيير الأداء داخل الملعب بعد التأخر بثلاثة أهداف، حيث استقر المجلس على ضرورة التغيير في الفترة المقبلة، وإدخال تغييرات في قيادة الفريق المصري.

وكان المهندس هاني أبو ريدة، توصل لاتفاق سابق مع هيكتور كوبر، على عقد جلسة معه عقب الانتهاء من مباريات المنتخب المصري في كأس العالم، للحديث عن إمكانية تجديد المدرب الأرجنتيني لعقده والاستمرار مع الفراعنة 4 سنوات جديدة، بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل للمونديال بعد غياب 28 عاماً، بجانب الوصول لنهائي أمم أفريقيا في الجابون، رغم تأجيل الجلسة النهائية لحسم القرار إلى نهاية البطولة.

وأكد مجلس الجبلاية، لـ «أبو ريدة»، ضرورة التغيير في الجهاز الفني، والبحث عن مدرب جديد يقود الفراعنة في الفترة المقبلة، وإنهاء حقبة هيكتور كوبر، والكرة الدفاعية التي يقدمها الفريق تحت قيادته، وعلى الرغم من اعتراض رئيس الاتحاد على الأمر ورغبته في استمرار المدرب للحفاظ على استقرار الفريق، فإنه في النهاية بدأ يستجيب في ظل الضغط الكبير من جانب الجماهير لرحيل المدرب والتعاقد مع مدير فني جديد.