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أستراليا والدنمارك.. «إنقاذ الكانجارو»!
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تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018

سامارا (د ب أ)

يتطلع منتخب أستراليا إلى استغلال الجوانب الإيجابية، عندما يخوض مباراته الثانية اليوم أمام نظيره الدنماركي، بعد أن خسر مباراته الأولى في كأس العالم 2018 أمام فرنسا 1-2، وكان «الكانجارو» في طريقه إلى التعادل 1- 1، إلا أن «الديوك» انتزع الفوز بهدف «النيران الصديقة» في الدقيقة 81 على ملعب كازان أرينا يوم السبت الماضي، في أولى مباريات المجموعة الثالثة.

وبدلاً من التحسر على الهزيمة في افتتاح المشوار المونديال، فضل المنتخب الأسترالي أن يستمد العزيمة من الكبوة، وأن يستغل العديد من الجوانب الإيجابية، بحثاً عن الانتصار الأول على حساب الدنمارك الذي افتتح مشواره بفوز صعب على بيرو 1- صفر، ويدرك «الكانجارو» أن الخسارة ربما تحسم خروجه الدور الأول.

وكان متوقعاً أن يعيش منتخب أستراليا صدمة قوية، بعد أن حسمت المباراة أمام فرنسا بهدف سجله بيهيش عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، لكن الفريق الأسترالي فضل أن تشكل الكبوة عاملاً محفزاً له.

وقال المدافع ترينت سينسبري: الهزيمة في المباراة أمام فرنسا أشعلت حماسنا لأننا نعرف أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: ما زلنا نتمتع بمعنويات عالية، ولا أعتقد أن هذا يتغير حتى المباراة الأخيرة في المجموعة أمام بيرو، عندما نرى كيف تنتهي الأمور في الدور الأول. ... المزيد
     
 

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