حربي العامري.. يعاني الإحباط الفني

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

أرجع المطرب الإماراتي حربي العامري سبب غيابه وعودته على فترات متباعدة إلى الغناء، إلى عدم وجود الدعم من الشركات المعنية بالفن وصناع الأغنية الإماراتيين، الذين يضعون اهتمامهم بالكامل في دعم فنانين غير إماراتيين من الصفر حتى وصولهم إلى القمة على حساب المطرب المحلي، الأمر الذي يعرضه لحالة من الإحباط الكبيرة جراء ما يحدث في الوسط الفني، ويفضل الابتعاد قليلاً حتى يعود إلى الساحة بعمل من إنتاجه الخاص.

وأشار العامري إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الألبومات؛ لذا يصعب على الفنان إنتاج أعماله، وقال: في السابق كانت تكلفة الأغنية الواحدة 8 آلاف درهم، ولكن حالياً تتعدى الـ 28 ألفاً، لتنفيذها من شعر ولحن وتوزيع وتسجيل داخل الاستوديو، فكم سيربح الفنان من تنفيذ ألبوم يحوي مثلًا 8 أغنيات، وسط التطور التكنولوجي الهائل ووجود وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي أصبحت بمثابة عالم مفتوح على كل المجالات.

وجود فني

ويرى العامري أن سبب عدم وجود الدعم من قبل بعض الاستديوهات والشركات لا يعود إلى تقصير بعض الفنانين الإماراتيين، وقال: لا أعرف ما أسباب عدم دعمهم لنا، فهذا السؤال يجب أن يوجه لهم، ولكن ما أستطيع قوله هو أنني غير مقصر في حق فني، فما قدمته خلال السنوات الأخيرة من أغنيات كان من إنتاجي الخاص للوجود فنياً والظهور على الساحة، لكن الدعم كله ينصب على فنانين من خارج الدولة، ويتم دعمهم من الصفر حتى الوصول إلى القمة، من خلال فتح استديوهات وتوفير الكلمات والألحان.