ملاعب الجولف.. جمال المشهد وروعة الضيافة

نسرين درزي (أبوظبي)

تشهد ملاعب الجولف في البلاد استقطاباً سياحياً متزايداً مع تزويدها بمساحات مكيفة وأخرى تبخ رذاذاً بارداً للباحثين عن أرفع خيوط الترف.. وعدا عن المساحات الخضراء الشاسعة التي تميزها على امتداد الخط الساحلي كواحدة من أهم الوجهات المقصودة لعشاق رياضة النخبة، تتفرد نواديها المصنفة دولياً ضمن مواقع الخدمات الاستثنائية والتي تحمل توصيف الجودة والتميز لعشاق الدقة والتصويب.

حياة عصرية

أكثر من 15 ملعب جولف عالمياً يضع الإمارات على قائمة أهم الدول الحاضنة للاستجمام النوعي والسياحة الرياضية بأفضل مشاهدها.. ولا تقتصر الجمالية هنا على المسارات المفروشة بالأخضر وإنما تشمل التصاميم المعمارية الراقية وملاعب من العشب والرمل تتيح تجارب مختلفة للتنقل بين الحفر والفوز بها.. وأكثر من ذلك تخصص نوادي الجولف التي ارتبط اسمها بعالم الرفاهية حيزاً واسعاً من برامجها لتحفيز مهارات الشباب.. وانطلاقاً من منهجية الحياة العصرية التي تمثلها بأفضل الصور، تعتبر ملاعب الجولف أماكن للسياحة الشاملة يقصدها السكان والزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.

أجواء منعشة