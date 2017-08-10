تمارين خفيفة للحصول على جسم رشيق

أبوظبي (الاتحاد)

يعد القفز على الحبل والجري باستمرار من الرياضات التي تسهم في خسارة الوزن وبناء جسم رشيق وبنية متجانسة، حيث أثبتت دراسات أن هذه الأنواع من التمارين تعد من أفضل الطرق للحصول على جسد متناسق، حيث يعمل على حرق السعرات الحرارية وبناء عضلات حارقة للدهون، كما ذكر الموقع أن هناك رياضات أخرى تسهم في حرق الدهون في وقت قياسي، ومنها:

* تمرين القدم الواحدة:

يستهدف هذا التمرين أوتار الركبة، حيث يتم الوقوف بقدمين متباعدتين وركبتين مثنيتين قليلا، ثم حمل وزنك على قدم واحدة، وبدون أن تغير انثناءة ركبتك، اثني وركيك واخفض جذعك حتى يصبح موازيا للأرض، وتوقف ثم عد إلى الوقوف، لتكررها 8 دورات في كل جانب.

*القرفصاء: