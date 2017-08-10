عادات غذائية تمنحك نوماً هادئاً

أبوظبي (الاتحاد)

النوم من أهم احتياجات الإنسان في حياته اليومية، فبدونه لا نستطيع القيام بوظائفنا الجسدية أو العقلية، وعندما نفتقر إلى القدر الكافي منه، نشعر بالضعف ونصبح سريعي الانفعال ونفقد القدرة على التركيز. وغالباً ما تفرض علينا كثرة أشغالنا اليومية التأخر في النوم، وأحياناً نجد صعوبة في الخلود إليه عندما نشعر بأرق أو قلق على سبيل المثال.

وللحصول على نوم مريح، تقول الدكتورة صوبية فاروق بمعهد الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة في كليفلاند كلينك أبوظبي، واختصاصية أمراض الجهاز التنفسي واضطرابات النوم، إن هناك بعض العادات الغذائية التي يجب تجنبها للحصول على نوم مريح، ومنها:

* تناول الكافيين

يجب التوقف عن تناول القهوة والشاي والصودا والشوكولا قبل موعد النوم بما يتراوح من أربع إلى ست ساعات، فنحن نفترض أن الكافيين الموجود في القهوة هو من يجعلنا نتنبه وننشط في الصباح، لكننا لا نعلم أن الكافيين غالباً ما يوجد متخفياً أيضاً في أطعمة أخرى، لذلك من المهم التأكد من الملصقات الغذائية الموجودة على الأطعمة لتجنب استهلاك كميات إضافية منه قبل وقت النوم.