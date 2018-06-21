الأرجنتين وكرواتيا.. «القمة الحاسمة»

نيجني نوفجورود (د ب أ)

تحول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى محور الجدل الأساسي، ووقع في مرمى انتقادات حادة، بعد أن أهدر ضربة جزاء تسببت في تعادل «التانجو» في مباراته الأولى بكأس العالم 2018، لكن الحال يبدو الآن مختلفاً قبل خوض المباراة الثانية اليوم أمام كرواتيا بالمجموعة الرابعة.

واستهل الأرجنتين مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره الآيسلندي 1-1 على ملعب «أتكريت أرينا» في العاصمة موسكو في الجولة الأولى، وأضاع ميسي على منتخب بلاده فرصة الفوز، عندما أهدر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 64، ورغم ذلك استعاد نجم برشلونة الإسباني توازنه وأصبح مستعداً ومتحمساً لتحقيق طموح الفريق في الفوز على حساب نظيره الكرواتي في مباراة اليوم، في افتتاح الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، حسب ما أكده زميله جابرييل ميركادو.

وقال ميركادو إن ميسي لم يبد متأثراً بشكل كبير، حيث أدى بشكل جيد في التدريبات مثل باقي لاعبي المنتخب.

ووجهت أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي رسالة تحفيزية له، وكتبت عبر حسابها بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت «إنستجرام»: معاً دائماً، والآن بجانبك أكثر من أي وقت.