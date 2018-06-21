بروزينكي: مودريتش الأفضل في تاريخنا وميسي لا يقارن

محمد حامد (دبي)

في إطلالة يستعيد معها عشاق الكرة العالمية ذكرياتهم مع الأساطير أصحاب البصمة المونديالية التاريخية، واستباقاً للقمة الكروية المرتقبة بين الأرجنتين وكرواتيا، أكد روبرت بروزينكي نجم يوغوسلافيا وكرواتيا السابق، أن لوكا مودريتش هو اللاعب الأفضل بلا منازع في تاريخ الكرة الكرواتية، كما أشار بروزينكي عبر صفحات «أولييه» الأرجنتينية إلى أن ليونيل ميسي لا يقارن مع أي لاعب آخر في العالم، وتحديداً في الوقت الراهن، بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أن نجم «التانجو» لديه سحر خاص يجعله خارج إطار المقارنة.

بروزينكي يزهو ويفتخر بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي سجل لمنتخبين مختلفين، وهما يوغوسلافيا، وكان ذلك في مرمى «الأبيض» الإماراتي بمونديال 1990، كما أحرز فيما بعد ثنائية بقميص كرواتيا في كأس العالم 1998، وقاد جيلاً ذهبياً لبلاده للحصول على المركز الثالث في المونديال، وعلى الرغم من تاريخه الحافل، سواء مونديالياً أو في صفوف الريال والبارسا، فإنه يؤكد بمزيج من الواقعية والتواضع أن مودريتش هو فخر الكرة الكرواتية وأفضل نجومها على مدار تاريخها.

وتابع بروزينكي: الأمر لا يتعلق بالبطولات التي يحصل عليها مودريتش، فهناك عدد كبير من اللاعبين في أندية كبيرة يحصدون الألقاب والبطولات دون أن يكون لهم بصمة حقيقية، ولكن مودريتش لديه طريقة أداء خاصة تميزه عن الجميع، وهو اللاعب الأكثر تأثيراً في منتصف ملعب الريال، في اعتقادي أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرواتياً بالنظر إلى قدراته وليس بطولاته فحسب.

وعن موقعة كرواتيا مع الأرجنتين، قال: صحيح أن المنتخب الأرجنتيني لم يظهر بصورة مقنعة أمام آيسلندا، ولكنه يظل خطيراً لأن لديه ميسي، يمكن لهذا النجم أن يصنع الفارق في أي وقت، وأمام أي منافس، دائماً يقارنون ميسي مع رونالدو، بالنسبة لي الأمور واضحة، ليو لا يتكرر ولا يمكن مقارنته مع أحد، لديه سحر خاص لا يتوقف، أعتقد أن الأمور واضحة على هذا النحو.

وأشار بروزينكي الذي يتولى في الوقت الراهن تدريب منتخب البوسنة والهرسك، إلى أن معركة «لوكا - ليو» سوف يكون لها تأثير على مواجهة كرواتيا والأرجنتين، حيث يسعى الكروات للفوز، من أجل حسم التأهل، فيما لا يفكر نجوم «التانجو» إلا في الفوز قبل أن تتعقد الأمور في الدور الأول، وعن تأثير لوكا وليو قال: لوكا هو مايسترو وسط الملعب، في حال نجح في السيطرة على منتصف الملعب فسوف نصبح أقرب للفوز بالمباراة، ولكن إذا تركوا بعض المساحات لميسي فسوف نعاني بشدة أمام الأرجنتين.

بروزينكي البالغ 49 عاماً، يملك تاريخاً كروياً كبيراً منذ أن كان لاعباً في صفوف منتخب يوعوسلافيا، والذي دافع عن قميصه في 15 مباراة، ثم منتخب كرواتيا الذي ظهر معه في 49 مباراة، ونجح مع الجيل الذهبي في جعل كرواتيا من القوى الكروية التي تحظى باحترام لافت في أوروبا، وخاض بروزينكي أكثر من 500 مباراة مسجلاً 112 هدفاً في مسيرته حينما كان لاعباً في صفوف رد ستار بلجراد والريال والبارسا، كما خاض عدة تجارب احترافية في إنجلترا وبلجيكا وسلوفينيا، قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب منذ عام 2004.