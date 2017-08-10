التوت البري.. فوائده تفوق البروكلي والتفاح

لكبيرة التونسي (الاتحاد)

يحتوي التوت البري على كمية هائلة من العناصر الغنية المضادة للأكسدة بالمقارنة مع غيرها من الفواكه والخضراوات مثل البروكلي، والسبانخ، والتفاح، فكوب واحد من التوت البري يقدم ما مجموعه 8983 من العناصر المضادة للأكسدة.

وتتكون عائلة التوت البري، من التوت الأسود، التوت الأحمر والفراولة، ويعود اختلاف الألوان فيه لاختلاف العناصر النباتية والمواد المضادة للتأكسد الموجودة في كل نوع والتي تساعد على حماية الجسم من أمراض عدة.

يعتبر التوت بأنواعه من أهم الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على جهاز هضمي سليم وتجنب الإمساك، كما أنه غني جدا بالعناصر النباتية الصحية والمواد المضادة للتأكسد خاصةً «فيتامين C».

مكونات غذائية