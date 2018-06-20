والدة «ليو» تكشف الحلم الأكبر

بوينس آيرس (د ب أ)

أكدت سيليا كوشيتيني، والدة قائد ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي، أن نجلها يأمل في حصد لقب كأس العالم 2018 بروسيا، وقالت في مقابلة بثتها القناة التليفزيونية الـ 13 للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الأول: أراه مفعماً بالتطلعات الكبيرة، لأن أمله هو الإتيان بكأس العالم، إنها إحدى أكثر الرغبات التي يتطلع لتحقيقها.

وأشارت والدة ميسي إلى أنها ترى نجلها يتمتع بهدوء كبير وطمأنينة، وكشفت أنها طلبت منه قبل توجهه إلى روسيا بأن يلعب المونديال، كما لو كان في ملعب «جراندولي»، ملعب نادي مدينة روساريو، مسقط رأسه والذي لعب له خلال فترة الطفولة.

وأضافت: نحن نعاني من الانتقادات عندما يقولون إنه لا يولي اهتماماً بالمنتخب الأرجنتيني، ولكن إذا رأوه كما نراه نحن، وهو يعاني ويبكي.

ويخوض ميسي «30 عاماً» المونديال الرابع له في مسيرته، بعد أن خاض أول بطولة في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، وشهد المونديال السابق فوز الأرجنتين بالوصافة، بعد أن خسر أمام ألمانيا بهدف في النهائي.