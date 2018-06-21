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أوروجواي وروسيا أول المتأهلين إلى دور الـ 16 رسمياً

«الأخضر» و«الفراعنة».. خارج السباق!
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تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018

روستوف-نا-دونو (أ ف ب)

حسم تفوق أوروجواي على السعودية 1- صفر مساء أمس، بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى في كأس العالم، إذ سيرافق الفائز روسيا المضيفة للدور ثمن النهائي، على حساب السعودية ومصر.

وفي مباراة ضمن الجولة الثانية أقيمت في مدينة روستوف، سجلت أوروجواي الهدف في الدقيقة 23 عبر مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز.

وحققت كل من أوروجواي وروسيا فوزين في الجولتين الأوليين، لتضمنا التأهل قبل الجولة الثالثة التي تقام الاثنين المقبل، ويتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة في مباراتهما المقبلة، بينما انضمت السعودية ومصر إلى المغرب، كأول ثلاثة منتخبات تودع المنافسة رسمياً.

وكانت أوروجواي فازت في الجولة الأولى على مصر، بهدف سجله مدافعها خوسيه خيمينيز في الدقيقة ما قبل الأخيرة، أما روسيا حققت فوزاً ساحقاً على السعودية في المباراة الافتتاحية 5- صفر، وفازت أيضاً الثلاثاء في الجولة الثانية على مصر بنتيجة 3-1.

وبذلك، أصبح في رصيد روسيا وأوروجواي ست نقاط، بينما بقيت السعودية ومصر دون أي نقطة، ومع تبقي جولة واحدة الاثنين المقبل، تنحصر المنافسة بين روسيا وأوروجواي على صدارة المجموعة عندما تلتقيان في سامارا، بينما ستكون مباراة السعودية مصر في فولجوجراد تحصيل حاصل. ... المزيد
     
 

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