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تمنح خصومات لنزلائها عند «ياس ووتر وورلد» و«عالم فيراري»

«روتانا» و«فرح إكسبيرينسز» توقِّعان اتفاقية تعاون
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت شركة «روتانا»، وشركة «فرح إكسبيرينسز»، عن تفاصيل المجموعة الحصرية من الميزات التي تتوفر لضيوف فنادق «روتانا» في الإمارات. يأتي ذلك عقب الاتفاق الاستراتيجي الأخير الذي أُبرم بين الطرفين بهدف دعم نمو سياحة الترفيه في أبوظبي، حسب بيان أمس. وتضمنت الاتفاقية تعاون شركة «فرح إكسبيرينسز» مع «روتانا» بصفتها «الشريك الفندقي المفضل». وتتولى «فرح إكسبيرينسز» تشغيل «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية في العالم تحمل علامة «فيراري»، و«ياس ووتر وورلد»، حديقة الألعاب المائية الفريدة المستوحاة من الثقافة الإماراتية.
ويتضمّن هذا الاتفاق عدداً من الأنشطة الترويجية المشتركة، بما في ذلك باقة مميزة من الخصومات والامتيازات ذات قيمة لا تُضاهى لضيوف فنادق «روتانا» ورواد الوجهتين الترفيهيتين، على حد سواء.

وكجزء من هذا التعاون، يستطيع ضيوف فنادق «روتانا» في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية عند زيارة «ياس ووتر وورلد» و«عالم فيراري أبوظبي». وتتضمّن هذه العروض خصومات على تذاكر الدخول (15% للكبار و20% للصغار تحت 12 سنة)، بالإضافة إلى خصم 10% على المشروبات والمأكولات والمشتريات في الوجهتين، وخدمة المساعد الشخصي (كونسيرج) المجانية للأمتعة والخزانات في كلتا الوجهتين.
وتتوفر جميع هذه المزايا لأعضاء برنامج الولاء «روتانا ريووردز» (إكسكلوسف وسيليكت وكلاسيك)، الحائز على عدة جوائز. وبدلاً من الخصم على تذاكر الدخول، سيحصل أعضاء البرنامج على ترقية مجانية للفئة التالية من التذاكر، ما يتيح لهم قدراً أكبر من التجارب الممتعة.
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