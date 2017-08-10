تغيير دراماتيكي يطرأ على «سوناتا»

دبي (الاتحاد)

تعتزم «هيونداي» إطلاق سيارتها «سوناتا» متوسطة الحجم في أفريقيا والشرق الأوسط الشهر المقبل بعد أن خضعت لعملية تجديد تجميلية أكسبتها تغييرات دراماتيكية واضحة في جسمها، وفق صور أولية عرضتها الشركة. ومن شأن الألواح والصفائح المعدنية والحواف الجديدة أن تجعل سيارة الجيل الحالي من «سوناتا» متماشية مع أسلوب التصميم المتطور لعملاقة صناعة السيارات الكورية، الذي بات يُضفي، بالتدريج، على العلامة التجارية تصميماً هندسياً أكثر تطوراً وأناقة.

وتأتي جميع الألواح الأمامية، انطلاقاً من الزجاج الأمامي، بتصاميم جديدة، فضلاً عن غطاء الصندوق الخلفي والمصدّ الخلفي والعتبات أسفل الأبواب، وهي تغييرات تمّت على نطاق واسع في بعض أكثر الجوانب وضوحاً في السيارة، ما يجعل من الطراز الجديد منفصلاً في تصميمه عن السيارة التي يحل محلها، على الرغم من حفاظه على البُنية الأساسية لجسم السيارة دون تغيير.

وتتمحور بُنية التصميم الجديدة حول الشبك الأمامي ذي الفتحات المتوالية المتراتبة والمُسمّى «كاسكيدينغ غريل» (الشبك متوالي الانحدار)، والذي يُعتبر أحدث عناصر التصميم في «هيونداي»، وبات يفرض حضوراً جديداً واثقاً لجميع طرز العلامة. كما أن الشبك الأمامي المنخفض والمتسم بالاتساع يجعل غطاء المحرك يبدو بمظهر أطول وأكثر أناقة، وهو ما يوازنه في الناحية المقابلة الصندوق الخلفي المرتفع، ما يجعل البنية الجانبية للسيارة تبدو أكثر ديناميكية.

ويزداد امتداد خطوط الكروم المحيطة بالنوافذ الجانبية، والممتدة أصلاً نحو المصابيح الأمامية مثلما الحال في الطراز الحالي، لتصل إلى ما تحت المصابيح الأمامية، ما يُكسب السيارة مظهراً فريداً وراقياً.

وتعمل تفاصيل فنية دقيقة على إكمال صورة الأبعاد الأنيقة والمنحوتة بفخامة في جانبي السيارة، مثل المصابيح الأمامية والخلفية والعجلات ذات الأضلاع الموجّهة. وقد تمّ تحريك حامل لوحة التسجيل الخلفية نحو الأسفل ليأتي مثبتاً على المصدّ، في حين أضيف شعار «سوناتا» كبير الحجم إلى مركز غطاء الصندوق، ما يُبرز المظهر الواثق للسيارة.