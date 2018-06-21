«أسود الأطلس».. وداعاً

موسكو (أ ف ب)

وضع المهاجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال على مشارف الدور ثمن النهائي، والمغرب خارج نهائيات كأس العالم، بقيادته أبطال أوروبا إلى الفوز على «أسود الأطلس» 1- صفر أمس في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد أربعة أهداف بعد ثلاثيته في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى 3-3، ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط، ويخوض مباراته الأخيرة أمام إيران، فيما فقد «أسود الأطلس» الأمل بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل، قبل مباراتهم الأخيرة ضد إسبانيا الاثنين، والتي باتت تحصيل حاصل.

وأذاقت البرتغال جارها المغرب مرارة الكأس التي شرَبه منها قبل 32 عاماً، عندما تغلب عليها 3-1 في الجولة الثالثة الأخيرة لمونديال 1986 وأطاح بها من الدور الأول في طريقه البلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة.