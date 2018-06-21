«أسود الأطلس».. وداعاً

موسكو (أ ف ب)
وضع المهاجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال على مشارف الدور ثمن النهائي، والمغرب خارج نهائيات كأس العالم، بقيادته أبطال أوروبا إلى الفوز على «أسود الأطلس» 1- صفر أمس في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.
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وأذاقت البرتغال جارها المغرب مرارة الكأس التي شرَبه منها قبل 32 عاماً، عندما تغلب عليها 3-1 في الجولة الثالثة الأخيرة لمونديال 1986 وأطاح بها من الدور الأول في طريقه البلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة.
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