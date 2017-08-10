«أودي A8» أول سيارة فارهة ذاتية القيادة

يحيى أبوسالم (دبي)
مؤخراً وخلال قمة أودي في برشلونة، كشفت الشركة الألمانية العريقة عن الجيل الرابع من أيقونتها الساحرة A8، والتي تجاوزت كافة خطوط الأناقة والفخامة والرقي، لتصل إلى أبعاد جديدة كلياً وذلك من خلال توجه جديد في التصميم ومفهوم تشغيل متطور بشاشة لمس مبتكرة وقيادة كهربائية منتظمة. حيث تعتبر النسخة الجديدة أول سيارة ذاتية القيادة على مستوى متقدم يتم إنتاجها تجارياً في العالم، وستبدأ أودي تدريجياً من سنة 2018 بإدراج خصائص القيادة الذاتية مثل الركن الذاتي والركن الذاتي في الكراج والقيادة الذاتية في الازدحام.
عصر جديد
تمثل سيارة A8 مفهوماً جديداً كلياً في عالم التصميم، وتؤذن بعصر جديد لتصاميم العلامة الألمانية. تأتي مقدمة السيارة مع الشبكة أحادية الإطار العريضة والعمودية والجسم الانسيابي القوي لترسم ملامح الفخامة والأناقة الرياضية والتصميم التقدمي، لتلبي بذلك التوقعات التي أرستها دراسة التصميم الأولي التي أجرتها أودي. تتمتع سيارة سيدان الفاخرة بحضور قوي سواء في النسخة القياسية التي يبلغ طولها 5.17 متر (17.0 قدم) أو في نسخة A8 L التي تتميز بقاعدة عجلات أطول ب 13 سنتيمتر (5.1 بوصة).
جودة فائقة
إلى ذلك تضم هذه السيارة طيفاً واسعاً من المعدات والمواد لتتألق جميع تفاصيلها بالجودة الفائقة المخصصة، بدءاً من تخريم المقاعد وصولاً إلى فتحات الهواء التي تفتح وتغلق كهربائياً. كما أن المقعد الخلفي الأيمن الذي يأتي اختيارياً في طراز A8 L مع أربعة خيارات تعديل للوضعية ومسند للقدم، يعد أرقى مقاعد هذا الطراز، بحيث يمكن للراكب في هذا المقعد أن يدفئ ويدلك قدميه على وحدة تدفئة وتدليك خاصة بإعدادات متعددة يمكن التحكم بها من الجهة الخلفية لمقعد الراكب الأمامي. وتكتمل رفاهية تجربة القيادة مع مساند الرأس الجديدة المريحة. كما يكمن للركاب في المقعد الخلفي التحكم بمجموعة من الخصائص مثل الإضاءة المحيطة وأنوار القراءة الجديدة بتقنية HD Matrix والتدليك بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية بخصوصية وكل ذلك من خلال وحدة تشغيل مستقلة. ويجدر بالذكر أن منظومة التحكم الخاصة بالمقعد الخلفي مع شاشتها بتقنية OLED والتي يبلغ حجما حجم هاتف ذكي هي وحدة قابلة للحمل ويمكن وضعها في مسند اليد الأوسط. ... المزيد