الفيفا «راضٍ تماماً» عن التحكيم في المونديال

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس أنه «راضٍ تماماً» عن أداء نظام «حكم الفيديو المساعد»، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وكذلك عن مستوى التحكيم بشكل عام في الأيام الستة الأولى من منافسات البطولة. وذكر بيان للفيفا أمس: «الاتحاد الدولي راضٍ تماماً عن مستوى التحكيم حتى الآن، وكذلك التطبيق الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد، الذي جرى تقبله وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم».

وأضاف البيان: «لا شك في أن مناقشات وانقسامات في الرأي ستدور بشأن بعض القرارات، ونحن نقدر تفهمكم لحقيقة أنه من غير الممكن أن يعلق الفيفا بشأن كل موقف». وحتى الآن، شهدت بطولة كأس العالم الحالية احتساب أربع ضربات جزاء عبر نظام حكم الفيديو المساعد، خلال 17 مباراة، إلى جانب مراجعة قرار منح بطاقة حمراء.

ومن بين اللقطات المثيرة للجدل، ادعاءات البرازيليين وقوع عرقلة قبل تسجيل سويسرا هدف التعادل 1 /‏ 1 في مباراة الفريقين بالجولة الأولى، وكذلك مطالبة لاعبي المنتخب الإنجليزي بضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالفوز على تونس 2 /‏ 1.

ويطبق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، لكنه اختبر بالفعل خلال كأس القارات 2017 بروسيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب بعض مسابقات الدوري، ومنها الدوري الألماني والدوري الإيطالي.