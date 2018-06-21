مارادونا: على لاعبي الأرجنتين السعي بقوة نحو هدفهم

كاراكاس (د ب أ)

يأمل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في أن يجد منتخب بلاده سبيلاً للفوز على كرواتيا اليوم في ثانية جولات دور المجموعات، ومن ثم التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال مارادونا خلال برنامج «من يد رقم 10»، الذي يقدمه عبر شبكة «تيليسور» التلفزيونية الفنزويلية، إنه علم من بعض المصادر القريبة من المنتخب الأرجنتيني أن المدير الفني، خورخي سامباولي، سيلعب بطريقة 4 - 4 - 2، وسيقوم بالدفع باللاعب كريستيان بافون والمدافع جابرييل ميركادو ضمن التشكيلة الأساسية.

وذكر مارادونا: «الأرجنتين عليها أن تجد طريقها، قد قالوا لي، إنهم سيلعبون بطريقة 4 /‏‏‏‏ 4 /‏‏‏‏ 2، وإن ميركادو وبافون سيلعبان، فيما سيلعب أجويرو وميسي في الهجوم».

وأضاف مارادونا قائلاً: «الأرجنتين تدين لنفسها أكثر من أي أحد آخر»، كما طالب اللاعبين بالنظر إلى أنفسهم من الداخل والسعي بقوة لكي يجدوا هدفهم في هذا المونديال، على حد قوله.