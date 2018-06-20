ديلي آلي يعاني شداً عضلياً

ريبينو (رويترز)

قال الاتحاد الإنجليزي في حسابه على تويتر إن ديلي آلي لاعب وسط إنجلترا تعرض لشد عضلي بسيط في لقاء تونس الافتتاحي بالمجموعة السابعة، وسيحصل على علاج خلال الأيام القليلة القادمة.

وبدا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سيخرج من الملعب في الشوط الأول بسبب مشكلة عضلية، واستعد فابيان ديلف للاشتراك بدلاً منه، لكن آلي نجح في مواصلة اللعب حتى استبداله في الدقيقة 80.

وخضع لاعب توتنهام هوتسبير لفحص بالأشعة أمس الأول، بينما كان زملاؤه يشاركون في المران، بعد إصابته في المباراة التي جرت في فولجوجراد.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا: «يجب أن نواصل متابعة حالة ديلي، كان يشعر بمشكلة منذ الشوط الأول، لكنه رأى أن بوسعه مواصلة اللعب».

ويلعب منتخب إنجلترا مباراته الثانية يوم الأحد المقبل في نيجني نوفجورود أمام منتخب بنما، الذي خسر صفر- 3 أمام بلجيكا في مباراته الافتتاحية.