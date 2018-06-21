كاراجر: أفضل مشاركة راشفورد بدلاً من سترلينج

موسكو (رويترز)

قال جيمي كاراجر، مدافع إنجلترا السابق، إن ماركوس راشفورد يجب أن يدخل التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا أمام بنما الأحد المقبل، بدلاً من رحيم سترلينج.

وسجل المهاجم هاري كين هدفين، أحدهما في الوقت بدل الضائع، لتفوز إنجلترا 2-1 على تونس في مباراتها الأولى بالمجموعة السابعة يوم الاثنين الماضي، لكن سترلينج أخفق في التسجيل للمباراة 21 على التوالي مع المنتخب الوطني.

ويرى كاراجر أن راشفورد ترك بصمة إيجابية بعد المشاركة في الدقيقة 68 بدلاً من سترلينج المتألق مع مانشستر سيتي، وقال إن أداء اللاعب البالغ عمره 20 عاماً يجعله يستحق اللعب كأساسي.

وكتب كاراجر في عموده بصحيفة تليجراف: «أسلوب إنجلترا لا يناسب سترلينج، أو ربما ينطبق ذلك على المركز الذي يشغله حالياً».

وأضاف: «في الوقت الحالي تلعب إنجلترا بثلاثة لاعبين في مركز صانع اللعب. كلهم يعتمدون على تحركاتهم وسرعتهم وبشكل أكبر من قدرتهم على فتح ثغرات في دفاع المنافسين عن طريق التمريرات الدقيقة. هذا يجعل اختيار سترلينج غير منطقي».