مُعلمة تحتفل بزفافها مع تلاميذها



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 ترجمة: عزة يوسف تعمل الأميركية مارييل سلاجر كيلر «25 سنة» مُعلمة منذ بضع سنوات، وتحب مهنتها كثيراً، حتى أنها سمحت لتلاميذها بمشاركتها حفل زفافها. وأرادت مارييل، من ولاية إنديانا، أن تبين لهم مدى أهميتهم بالنسبة لها بمنحهم وظيفة قيادتها على الممر. وكان المشهد رائعاً عندما قادها 20 طفلاً وطفلة، قبل أن تقف لتبادل نذورها مع زوجها مايك. وبحسب موقع «metro»، حملت الفتيات أكاليل الزهور وارتدين فساتين بيضاء متماثلة، فيما ارتدى الأولاد قمصاناً بيضاء وسراويل أنيقة، وعُهد إلى أحدهم بخواتم الزواج. وتأثر الأطفال بما يعملون حتى أن بعضهم دمعت عيناه عند إعلان مارييل ومايك زوجين. وقالت ماربيل، إن الأجواء كانت ساحرة، وأن وجود الأطفال كان أمراً مميزاً، مضيفة أن زوجها لم يكن متأكدا من الفكرة في البداية، إلا أنه كان سعيداً في نهاية الأمر. وكانت مارييل أرسلت للأطفال وأولياء أمورهم دعوات شخصية مكتوبة بخط اليد، ووضعتها في صناديق بريد كل منهم بالمدرسة، بل وجعلتهم يساعدونها في التخطيط لهذا اليوم واختيار فستانها.