«الأهداف العكسية» تقترب من رقم قياسي !

موسكو (د ب أ)

شهدت بطولة كأس العالم بعد مرور سبعة أيام من منافساتها تسجيل خمسة أهداف عكسية، وأصبحت قريبة من معادلة الرقم القياسي في تاريخ هذه البطولة في هذا الصدد. وكان هدف اللاعب المصري أحمد فتحي في مرماه في المباراة التي سقط فيها منتخب «الفراعنة» أمس الأول 1 /‏ 3 أمام روسيا في سان بطرسبورج هو الخامس في النسخة الحالية للمونديال.

وكان الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف العكسية قد سجل في مونديال فرنسا 1998 برصيد ستة أهداف. وفي الوقت الذي لم تتم فيه إقامة ثلثي مباريات المونديال بعد، يبدو أن هذا الرقم في طريقه للتحطم وبفارق كبير إذا استمر معدل التسجيل الحالي.

وأصحاب الأهداف العكسية الأربعة الأخرى هم: المغربي عزيز بوحدوز أمام إيران والأسترالي عزيز بيهيتش أمام فرنسا، والنيجيري أوجينكارو إيتيبو أمام السنغال.