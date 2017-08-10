نصائح شابة ثرية

أبوظبي (الاتحاد)

مع امتلاك ثروة تقدر بمبلغ 46 مليون دولار أسترالي و7.1 مليون متابع على «إنستغرام»، فإنه يمكن القول إن كايلا إتسينس حققت نجاحاً ساحقاً في الحياة. خصوصا عندما كانت تأخذ في الاعتبار حقيقة أن المدربة الشخصية، التي ولدت في مدينة أديلايد الأسترالية بنت إمبراطوريتها للياقة البدنية عن طريق نشر صور «قبل وبعد» لتحولات خسارة الوزن على الإنترنت.

وقدمت كايلا«26 سنة» نصائحها حول إنشاء أعمال ناجحة ومستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت وفق موقع «dailymail» إن الأمر الأكثر أهمية هو أن يكون العمل «حقيقياً». ونصحت بعدم إقامة أعمال تجارية لمجرد الرغبة في كسب المال، والتركيز على شيء تحبه وسيصل ذلك للناس. أما نصيحتها الثانية فكانت العمل بجد والمثابرة.