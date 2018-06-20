الألماني بريش يدير لقاء سويسرا وصربيا

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس أن الحكم الألماني فيليكس بريش سيتولى إدارة مباراة المنتخبين الصربي والسويسري المقررة غداً في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وجاء الإعلان عبر حساب «الفيفا» بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، ويعني ذلك أن فيليكس سيحكم مباراة للمنافس المحتمل للمنتخب الألماني في دور الستة عشر، في حالة تأهل حامل اللقب.

وسبق لبريش - 42 عاماً إدارة مباراتين في كأس العالم في نسخة 2014 بالبرازيل كما تولى إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

بينما يتولى الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر إدارة المباراة المقررة في اليوم نفسه بين المنتخبين النيجيري والآيسلندي بمدينة فولجوجراد، وأسندت مباراة البرازيل وكوستاريكا للحكم الهولندي بيورن كيبرز.