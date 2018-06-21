«اجتماع أزمة» لوضع «المانشافت» على الطريق الصحيح

أنور إبراهيم (القاهرة)

مازالت ردود فعل خسارة منتخب ألمانيا في مباراته الافتتاحية بالدور الأول للمونديال ضد منتخب المكسيك صفر/‏ 1 تتوالى، سواء على مستوى الصحافة الألمانية والعالمية أو ألسنة كبار المحللين والخبراء الكرويين في البرامج التلفزيونية والإذاعية وعلى المواقع المختلفة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة «ليكيب» جانباً من «اجتماع الأزمة»، الذي عقده يواكيم لوف المدير الفني، وتحدث فيه الحارس العملاق مانويل نوير قائد «المانشافت» مع زملائه اللاعبين وطالبهم بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه منتخب بلادهم.

وقال: أنا لست «الكابتن» الوحيد في المنتخب، فهناك أكثر من قائد على درجة كبيرة من الخبرة، وينبغي أن يقوم كل فرد بدوره على الوجه الأكمل، وألا يبخل أصحاب الخبرة في تقديم النصح والمساعدة للشباب الجديد في الفريق مثل رأس الحربة تيمو فيرنر أو اللاعب مارفن بلاتينهارت.

وأضاف نوير: ما حدث في مباراة المكسيك كان عبارة عن مشكلة في أسلوب أداء اللاعبين، وهي مشكلة لم تظهر فقط في هذه المباراة، وإنما ظهرت من قبل في مباراة السعودية الودية في مرحلة الإعداد للبطولة، والتي انتهت بفوز ألمانيا بصعوبة 2 /‏1. وقال: ينبغي أن نجد الشجاعة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، ونحن بحاجة إلى مزيد من الثقة في أنفسنا، لأننا لم نكن في أفضل حالاتنا، لم نكن الفريق الذي أعرفه. وعلق نوير الذي كانت مسألة مشاركته في المونديال موضع شك لوقت قريب قبل انطلاق البطولة بسبب إصابته الطويلة، قائلاً: مهم جداً أن ندرك أننا جميعاً في مركب واحد، وأن نعرف كيف نحول هذه الأزمة إلى نقطة أنطلاق للأفضل، وعلينا أيضاً أن نلعب بنفس الفلسفة التي ننتهجها لسنوات طويلة.

واعترف نوير بأن المشكلة بالأساس تنبع من داخل اللاعبين وأسلوب لعبهم وناشد زملاءه العودة إلى طبيعتهم في التحكم في إيقاع المباريات والدفاع والهجوم كوحدة واحدة مثلما كان هذا حال المانشافت على الدوام.

واسترجع نوير شريط الماضي قائلاً: في مونديال 2014 بالبرازيل كان منتخب الجزائر سبباً في إيقاظنا من غفوتنا بعد أن قدم أمامنا مباراة كبيرة في الدور الأول، وأعتقد أن منتخب المكسيك سوف يحدث نفس الأثر معنا، وعلينا أن ننظر إلى المباراتين القادمتين على أنهما «حياة أو موت» تماماً كمباريات الكؤوس إذا ما كنا ننشد حقاً إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والابتعاد عن شبح المركز الثاني في المجموعة، والذي قد يعرضنا لمواجهة منتخب البرازيل في الدور الثاني.